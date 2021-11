Les dépenses en R&D chutent d'1 mrd€ dans l'UE

UE. Les dépenses en recherche et développement (R&D) des États membres de l'Union européenne (UE) se sont élevées à environ 311 mrds€ en 2020. Issu d'une étude Eurostat parue lundi 29 novembre 2021, ce chiffre montre une chute d'1 mrd€ par rapport à 2019 (312 mrds€). En 2010, l'intensité de la R&D atteignait les 2,0 %.



La R&D représentait 2,3% du PIB de l'UE en 2020 contre 2,2% en 2019. Cette légère hausse ne reflète cependant que la baisse du PIB impacté par la Covid-19. "La R&D est un moteur important de l'innovation, et les dépenses et l'intensité de R&D sont deux des principaux indicateurs utilisés pour suivre les ressources consacrées à la science et à la technologie dans le monde", rappelle l'office statistique de l'UE.



En 2020, l'intensité la plus importante est relevée dans les pays du Nord et notamment en Belgique et en Suède (3,5% pour les deux), en Autriche (3,2%), en Allemagne (3,1%), au Danemark (3,0%) et en Finlande (2,9%). Ceux du Sud se trouvent en queue de peloton dans ce domaine, notamment Malte et Chypre qui, avec respectivement 0,7% et 0,9%, font partie des six États membres à réaliser un chiffre de R&D inférieur à 1% de leur PIB.