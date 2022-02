Les croisières reviennent en Tunisie après deux ans d'arrêt

En juin 2021, MSC Croisières avait annoncé son retour en Tunisie après sept ans d'absence pour 2022. Son président exécutif, Pierfrancesco Vago, prévoyait alors vingt-sept escales dans ce pays entre avril et octobre de cette année. Mais, à l'heure où nous écrivons sur les quatre-vingt-dix sept itinéraires en Méditerranée proposés par la compagnie suisse, seuls deux comprennent une escale au port de la Goulette (28 avril et 5 mai avec le MSC Opera). Et pour l'instant, aucune au port de Zarzis (Sud-Est du pays) dont l'intégration au programme se trouvait en cours d'étude à l'époque par MSC.Créé en 2007, le terminal de croisière de la Goulette (Goulette Shipping Cruise - GSC) et ses deux postes à quai de 657 mètres d'un tirant d'au de 10 mètres, finalisés en 2010, devait favoriser un nouvel essor de la croisière. Puis, vint la révolution de 2011. Depuis, ce secteur a du mal à retrouver son trafic d'antan, freiné par les nombreuses crises subies régulièrement et venant tout remettre en question à chaque fois. Interrompu durant les premiers mois de l'année 2011, le trafic a repris fin avril avec l'Aida Bella (Aida Cruises) et l'Eurodam (Holland America Line) et ses respectivement 2200 et 2170 passagers. Mais, en 2011, sur les 414 escales programmées, 359 avaient été annulées La Tunisie accueillait 227 escales et 582 000 croisiéristes en 2012 contre 406 et 896 000 passagers en 2010, année de référence.En mars 2015, l' attentat du musée du Prado à Tunis venait encore marquer un coup d'arrêt. Ce drame avait causé la mort de vingt passagers qui visitait ce haut-lieu touristique et le retrait de MSC Croisières comme de Costa Croisières du marché tunisien.L'activité n'avait repris timidement qu'en octobre 2016 par l'arrivée d'Hapag-Lloyd Cruises et de son paquebot Europa de 350 passagers, après un an d'arrêt. En 2020, c'est la pandémie de Covid-19 qui laissait à nouveau le terminal croisières tunisien désœuvré.