Les croisières reprennent timidement

MEDITERRANEE. L'industrie de la croisière tente de redémarrer, avec l'armateur MSC Croisières qui fait deux essais, le premier le 16 août au départ de Gênes sur le MSC Grandiosa et le second le 29 août à partir de Bari. Des croisières italiennes réservées à des passagers de l’espace Schengen, rendues possibles par un décret gouvernemental signé pour l'occasion. Pour l'instant, et jusqu'à octobre, MSC conserve à quai ses autres navires.



Le Grandiosa navigue à 70% de ses capacités, soit environ 4 500 passagers sur 6 300.



Le principal concurrent de MSC, Costa Croisières, préfère attendre le 6 septembre pour reprendre « progressivement » son activité.

C'est que le pari apparaît osé. Car après près de six mois à quais, les navires, particulièrement les plus grands, auront peut-être du mal à se remplir. Tourisme de masse et épidémie constituent un cocktail explosif. Début, août, une première tentative de reprise s'est traduite par un fiasco. L'armateur norvégien Hurtigruten a dû suspendre ses croisières après la contamination 40 passagers et membres d'équipage sur le MS Roald Amundsen.



L'industrie de la croisière « pèse » en Europe 14,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 53 000 emplois selon la CLIA (Association internationale des compagnies de croisières ). La crise sanitaire devrait coûter au secteur pas moins de 25,5 milliards d'euros, dont 900 M€ en France, sans compter les probables annulations de commandes de navires. Pour l'instant, seules deux petites compagnies ont tiré le rideau : la Britannique CMV et l’Espagnole Pullmantur.



Certains navires ont défrayé la chronique au printemps en Méditerranée, aux États Unis et au Japon. Bloqués à quai ou interdits d'accoster, ils étaient devenus des prisons flottantes. Selon l'université John-Hopkins, 3 047 croisiéristes ont été contaminés sur 48 navires. 73 personne ont perdu la vie durant ces tragédies.