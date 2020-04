Les coûts horaires de la main-d'oeuvre varient de 6 à 44,7€ dans l'UE

UNION EUROPÉENNE. Les coûts horaires moyens de la main d’œuvre (hors agriculture et administration publique et dans les entreprises de plus de dix salariés) ont été estimés pour 2019 à 27,7€ dans l'UE27 et à 31,4€ dans la zone euro par Eurostat.



L'office statistique de l'UE précise que "des écarts importants" existent entre les Etats membres. Le plus faible coût horaire est enregistré en Bulgarie (6€, malgré une hausse de 11,7% par rapport à 2018) et le plus important en Autriche (34,70€).



Les pays euroméditerranéens affichent de fortes disparités également entre eux. Seule la France (36,6€) demeure au-dessus de la moyenne de la zone euro. L'Italie (28,8€) se positionne, elle, au-dessus de la moyenne des Etats membres de l'UE. Tous les autres se trouvent en deçà : Espagne (21,8€), Slovénie (19€), Chypre (17,4€), Grèce (16,4€), Malte (15€), Portugal (14,6€) , la Croatie (11,1€).



En ce qui concerne les secteurs, c'est l'industrie qui offre le plus fort taux horaire moyen de l'UE27 (28,1€) et de la zone euro (34,1€).

L'économie principalement non-marchande (hors administration publique) avec 28,4€ dans l'UE et 31,8€ dans la zone euro arrive en seconde position. Suit l'économie marchande (27,5€ dans l'UE et 31,3€ dans la zone euro), talonnée par les services (27,5€ dans l'UE et 30,4€ dans la zone euro). Ferme la marche, le secteur de la construction avec 24,8€ de l'heure pour l'UE et 28€ dans la zone euro.