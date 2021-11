Les conséquences socio-économiques de la Covid-19 impactent plus les populations déjà fragilisées

Les habitants des zones urbaines (à cause de la nature des emplois et d'un accès précaire au logement et aux soins de santé) et ceux en situation de déplacement figurent également parmi les plus touchées. En Turquie, des habitants des zones urbaines ont développé de nouveaux besoins à cause de la pandémie, notamment des chefs d’entreprise et leurs employés, dont l’activité était impactée par les couvre-feux, note par exemple le rapport. Au Liban, le niveau d'endettement des réfugiés syriens a progressé et leur situation s'est plus détériorée que celle des ressortissants libanais.



"Les personnes les plus vulnérables ont été les personnes et les groupes les plus négligés par la société, ceux qui se noyaient déjà juste sous la surface", indique le rapport. La situation est analysée à partir d'entretiens et de rapports effectués dans dix pays*, dont, en Méditerranée, l'Espagne, le Liban et la Turquie.



"Notre étude confirme ce que nous soupçonnions et craignions depuis longtemps, à savoir que les conséquences indirectes destructrices de cette pandémie ont endommagé le tissu social et se feront sentir pendant des années, voire des décennies. Les personnes qui étaient déjà vulnérables, à cause d’une situation de conflit, des changements climatiques et de la pauvreté, se sont retrouvées plus au bord encore du précipice. Et de nombreuses personnes qui étaient auparavant capables de s’en sortir sont devenues vulnérables, nécessitant un soutien humanitaire pour la première fois de leur vie", commente Francesco Rocca, président de l'IFRC.