Les compléments alimentaires Les Miraculeux lèvent 800 K€

FRANCE. La start-up française Les Miraculeux annonce, mardi 28 janvier 2020, une levée de fonds de 800 000 € auprès de business angels*. Spécialisée dans les compléments alimentaires sous forme de gommes fruitées 100% végétales, elle avait déjà réussit une campagne de financement participatif sur Ulule avec 2 000 préventes pour un objectif initial de 200.



Créé en février 2019 et basé à Paris (avec un outil industriel en Alsace), Les Miraculeux commercialise - sur leur site mais aussi chez l'enseigne de distribution Monoprix, les pharmacies et les parapharmacies Naturitas - trois références : Energie (guarana, ginseng, baie de goji), Beauté (acide hyaluronique, biotine, zinc) et Sommeil (mélatonine et extraits de plante).



Grâce à cette levée de fonds, l'entreprise dirigée par David Gueunoun (5 salariés pour un chiffre d'affaires non dévoilé) ambitionne d'accélérer son développement commercial pour atteindre, à l'horizon 2022, un maillage de points de vente permettant à tous les Français de trouver ses produits à moins de deux kilomètres de chez eux.



Parallèlement, Les Miraculeux va enrichir sa gamme avec son équipe de R&D associée à un laboratoire du Vaucluse (dont l'entreprise refuse de donner le nom), spécialisé dans la conception de compléments alimentaires, et qui agira aussi sur la formation des salariés des Miraculeux.



* Hubert Patricot (ancien Pdg Europe de Coca Cola Entreprise), Anthony Bourbon (expert en smart-food et fondateur de Feed), Marc Valerius de Beffort (ancien directeur marketing des eaux Evian et vice-président des boissons énergisantes Monster), Olivier Thomas (Colombe Investissement), Jeremy Charoy (fondateur de LALALAB) et Samuel Guez (fondateur de My Jolie Candle).