Les circuits courts, une opportunité pour les pays méditerranéens

Anima Investment Network était largement présent au Forum des mondes méditerranéens les 7 et 8 février à Marseille. Le réseau y a organisé, en partenariat avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la métropole Aix-Marseille-Provence, la CCI Aix-Marseille-Provence et Africalink, une matinée de business networking et d’échanges, centrée sur la relance des échanges économiques en Méditerranée au lendemain de la pandémie. Pour le Président d'Anima, Tarak Chérif, les problèmes d'approvisionnement rencontrés actuellement, conjugués aux impératifs de lutte contre le réchauffement climatique, imposent « une nouvelle vision » qui fait la part belle « aux circuits courts. Le prix du transport entre la Chine et l'Europe a été multiplié par cinq. De nombreuses entreprises constatent les limites de leur stratégie de sous-traitance en Asie. Nous devons travailler pour qu'une partie de ces activités soient redéployées dans le bassin méditerranéen ». Un objectif « compliqué » pour Emmanuel Noutary, délégué général d'Anima, mais « possible ».



Le CMI (Centre pour l'intégration en Méditerranée) a recensé « 400 à 500 produits et services pouvant être fabriqués ou proposés à partir des pays du sud de la Méditerranée », dévoile sa directrice, Blanca Moreno Dobson. « Le potentiel existe, mais cela demande des investissements et l'amélioration de l'environnement économique, de la logistique, de la réglementation... ». Comparé aux pays du sud, le coût de la main d’œuvre ne plaide plus en faveur de la Chine. Et la technologie existe au nord. « Le développement d'une économie circulaire pourrait créer 24 millions d'emplois en Méditerranée », assure Rasha Tantawy, responsable d'Entrepreneurship d'Itida (Information Technology Industry Development Agency).