Les chefs d'entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur confiants pour 2020

FRANCE. Selon une étude de conjoncture de la direction régionale de la Banque de France*, rendue publique mardi 11 février 2020, les chefs d'entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur envisagent un rebond de l'activité en 2020 après une année 2019 atone.



"2019 a été une année de transition avec une croissance modérée. En 2020, nous repartons sur une année de croissance", lance Jeannine Roghe, directrice régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Banque de France. Une stabilité globale des chiffres d'affaires a été enregistrée sur l'exercice 2019 avec un 0% pour l'industrie (contre +3,3% en 2018), mais le secteur de la construction a connu une hausse de 5,1% et celui des services marchands ("moteur de l'économie régionale" selon Bernard Benitez, rédacteur de l'étude et adjoint au responsable du département Affaires régionales à la Banque de France) de 2,8%. Principale cause, "une demande internationale moins dynamique", indique Bernard Benitez, avec notamment une baisse de l'export dans l'industrie manufacturière de 1,8%. "La demande intérieure reste forte et tire toujours la croissance", souligne toutefois Jeannine Roghe.



Les dépenses d'investissements accusent une baisse très nette de 6,2% dans l'industrie, qui arrive après une hausse de 17% en 2018. Les services progressent eux de 7,1% (contre +13,2% en 2018) et la construction de 0,3%.