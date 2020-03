Les chambres de commerce méditerranéennes inquiètes des conséquences économiques du coronavirus

MEDITERRANEE. L'Association des chambres de commerce et d'industrie méditerranéennes (Ascame) s'alarme des conséquences sur l'économie causées par la progression rapide de l'épidémie de Covid-19.



Dans un communiqué, publié jeudi 12 mars 2020 au soir, l'institution basée à Barcelone, "appelle tous les pays méditerranéens à mettre en place des mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises touchées par ce virus."



L'Ascame indique que "de nombreuses entreprises souffrent déjà de l'impact économique de ce virus et, par conséquent, les chefs d'entreprise ont un besoin immédiat d'accès ouvert à l'information et à des mesures de soutien sectorielles spécifiques".



Elle demande "aux gouvernements des Etats méditerranéens de fournir une assistance appropriée et des programmes urgents pour aider le secteur privé, tels que la mise en oeuvre d'un régime d'aide aux start-up, aux Pme et aux grandes entreprises des secteurs confrontés à des difficultés financières en raison de l'épidémie de coronavirus".