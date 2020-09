Les centres E.Leclerc reverseront 25% du bénéfice avant impôt à leurs salariés

FRANCE. "Tous les centres E.Leclerc qui dégagent des profits verseront 25% du bénéfice avant impôt sous forme de prime, gratification, intéressement", dévoile Michel-Edouard Leclerc.



Intervenant sur la radio France Info vendredi 18 septembre 2020, le Pdg de l'enseigne française de distribution précise qu'il "préfère, même si c'est fiscalement plus coûteux pour l'entreprise, associer l'ensemble du personnel."



Les centres Leclerc avaient déjà versé la prime défiscalisée, dite Macron, à ses salariés prévue pour ceux qui étaient restés mobilisés lors du confinement décrété à cause du coronavirus. Mais, Michel-Edouard Leclerc estime que "les 1 000 € c'est éphémère. Au début, il y a eu beaucoup d'absents en Alsace, où il y avait un cluster très fort, mais quand même, tout notre personnel a été fidèle."



Les hypermarchés et supermarchés de l'enseigne auraient gagné quelque 350 000 clients depuis la sortie du confinement. Soit autant que sur toute l'année 2019 par rapport à 2018, si l'on se base sur une déclaration de février 2020 de leur patron, parue dans le Journal du Dimanche à l'époque.

Il explique cette nouvelle hausse d'abord par les écarts de prix, mais aussi par l'essor du recours au drive. "Pour des raisons sanitaires et de praticité, il a eu un très grand succès. Les nôtres font +50%. 17% des 1,1 million de consommateurs supplémentaires sont retournés à leurs magasins traditionnels tandis que les autres se sont répartis entre nos hypermarchés, nos drives, nos formules de vente à domicile", indique Michel-Edouard Leclerc.



"Depuis dix ans, on recrute 3 000 personnes par an. Cette année, on va y aller plus mollo, car il y a un effet Covid. Sur 1 200 points de vente, une dizaine de centres rament un peu", révèle-t-il, assurant qu'il n'y aura "pas de plans sociaux."



Les centres E.Leclerc ont enregistré un chiffre d'affaires de 48,2 mrds€ en 2019 en progression de près de 3% par rapport à l'exercice précédent.