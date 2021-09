Partager Les candidatures à MED'INNOVANT ouvertes jusqu'au 30 septembre









Organisé par l’Établissement Public d'Aménagement Euroméditerranée, le concours a pour vocation de sourcer des porteurs de projets en capacité d'apporter des solutions novatrices en faveur de la construction de la ville méditerranéenne durable de demain. Les candidatures doivent présenter une innovation, valoriser son impact social et/ou environnemental sur les territoires méditerranéens.



En plus d’une dotation globale de 54 000€ à partager, les lauréats auront l’opportunité de tester leurs dispositifs sur les 480 ha de l’EcoCité Euroméditerranée, de bénéficier d'une couverture médiatique, mais aussi de faire avancer leurs projets grâce à un accompagnement ciblé par les partenaires associés au concours.



« Nous avons créé MED'INNOVANT pour aider les start-up à innover et à accélérer la croissance de leurs projets. C’est aussi une opportunité pour nous d’identifier des solutions qui répondront aux problématiques auxquelles Euroméditerranée fera face dans les prochaines années », explique Hugues Parant, directeur général de l’EPA Euroméditerranée. « MED'INNOVANT vise à favoriser l'intégration de l'économie digitale au service de la personne. Il s'agit de capter les innovations, de démontrer tout ce qu'il est possible de faire dans une ville durable méditerranéenne. Cela peut concerner les bâtiments, la fourniture d'énergie, les déchets, des applications, les circuits courts... bref tout ce qui fait avancer la ville ».



Pour sa 10e édition, MED'INNOVANT offre l'opportunité à des start-ups, TPE et PME de relever un défi sur une des cinq thématiques suivantes :

​ Maîtrise d'ouvrage : co-concevoir et co-construire avec les usagers les aménagements urbains de demain (parrain : EPAEM).

Sol et matériaux : développer des dispositifs permettant de favoriser l’économie circulaire dans l’aménagement (parrain : Saint-Gobain Bâtiment Distribution France).

Énergie : accompagner les habitants autrement pour réduire l'empreinte énergétique des logements (parrain : ENGIE).

Bâtiment : concevoir des bâtiments confortables et bas carbone à un prix accessible pour ses acheteurs (parrains Redman – Eiffage – Saint-Gobain Bâtiment Distribution France).

Économie et solidarité urbaine : l’innovation sociale comme levier pour une « ville solidaire » plus résiliente, productive et inclusive (parrain : Ici Marseille).

Avec MED'INNOVANT, l’aménageur marseillais Euroméditerranée encourage et accélère la croissance de start-ups en lien avec l’aménagement du territoire. En 2020, le jury a reçu 86 dossiers de candidatures.



MED'INNOVANT mode d'emploi - concours 2021 à télécharger : Med innovant-Mode Emploi-FR PAP.pdf (1.49 Mo)







