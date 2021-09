Les banques européennes raffolent toujours autant des paradis fiscaux

Alors que l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) plaide pour une imposition minimum des profits des multinationales pour lutter contre cette situation, le taux d'imposition effectif dans les paradis fiscaux se trouve actuellement entre 10 et 13% (contre 20% en global toute origine confondue). "Avec un taux d'imposition minimum de 15%, notre échantillon de banques européennes devrait payer 3 à 5 mrds€ d'impôts supplémentaires par an", précise l'Observatoire européen de la fiscalité. Avec un taux de 21%, la somme se situerait entre 6 et 9 mrds€ et entre 10 à 13 mrds€ avec 25%.Les principaux pays pointés du doigt sont le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Et les principales banques, la britannique HSBC avec 62,3% de ses bénéfices avant impôt comptabilisés dans des paradis fiscaux entre 2018 et 2020. Elle précède l'italienne Monte dei Paschi (49,8%) et la britannique Standard Chartered (29,8%). Précisons que Monte dei Paschi enregistre cependant la plus forte progression (30,3% de bénéfices sur la période 2014 à 2016) devant sa compatriote Intesa Sanpaolo, passée elle de 12,5% entre 2014 à 2016 à 24,6% entre 2018 et 2020.En France, la Société Générale arrive en tête avec 13,8% de ses profits réalisés dans des paradis fiscaux entre 2018 et 2020 suivie du Crédit Agricole (11,5%) et de BNP Paribas (6,9%).Parmi les banques des pays d'Europe du Sud, citons aussi les plus vertueuses en la matière avec les espagnoles Banco Santander (1,3%) et BBVA (1,9%) ainsi que les françaises Crédit Mutuel (1,8%) et BPCE (2,0%)."Malgré l’importance croissante de ces questions dans le débat public et dans le monde politique, les banques européennes n’ont pas réduit de manière significative leur recours aux paradis fiscaux depuis 2014", constate l'étude.* L'Observatoire européen de la fiscalité recense, selon ses critères, dix-sept juridictions comme paradis fiscaux : Bahamas, Bermudes, Îles vierges britanniques, Îles Caïmans, Guernesey, Gibraltar, Hong Kong, Irlande, Île de Man, Jersey, Koweït, Luxembourg, Macao, Malte, Maurice, Panama et Qatar.