Les armes parlent de nouveau en Libye

LIBYE. L'inévitable s'est bel et bien produit depuis la nuit du vendredi 26 jusqu'au samedi 27 août 2020 au soir. La concentration d'hommes armés dans les faubourgs de Tripoli a fini par déboucher sur un affrontement au lourd bilan avec, au moins, trente-deux morts et 159 blessés, selon le ministère libyen de la Santé. La même source indique que six hôpitaux ont été touchés par des bombardements.Les partisans du Premier ministre du gouvernement d'unité nationale (GNU), Abdelhamid Dbeibeh, et ceux du Premier ministre Fathi Bashagha, désigné en février 2022 par le Parlement siégeant à Tobrouk à l'est du pays, sont venus en découdre. Les uns pour permettre à Abdelhamid Dbeibeh de conserver le pouvoir, qu'il ne veut céder qu'après des élections, et les autres pour imposer l'installation dans la capitale de Fathi Bashagha. Ancien ministre de l'Intérieur, il a déjà tenté de venir siéger à Tripoli en mai 2022, mais, après des combats fratricides, il avait dû se replier sur Syrte (Est du pays) où se trouve désormais son gouvernement. En juillet 2022, l'affrontement entre les partisans des deux camps s'était soldé par seize morts et une cinquantaine de blessés.