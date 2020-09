Les annulations et retards des vols en France cet été pourraient coûter 26 M€ aux compagnies

Flightright salue les bonnes performances des aéroports français et notamment celles de Bastia, d'Ajaccio et de Lille qui ont enregistré les taux les plus bas d'annulation avec respectivement 0,06%, 0,11% et 0,13%. Par contre, elle pointe du doigt les plate-formes de Montpellier (4,03% des vols annulés), Beauvais (2,06%) et Strasbourg (1,38%).



Au rayon des retards, l'aéroport corse de Bastia prend la première place avec un taux de 1,01%, devant celui de Lyon (0,34%) et de Paris-CDG (0,27%). A noter que l'aéroport de Lille est le seul français à n'avoir constaté aucun retard cet été.



Dans le classement européen des destinations ayant cumulé le moins d'annulations en juillet et août 2020 figurent Nice en première place avec 0,04%, Marseille (0,05%) et, ex-aequo Lyon et Toulouse (0,07%). Pour les plus ponctuelles, le quatuor de tête est constitué de Paris-CDG (0,04%), Ajaccio (0,06%), Barcelone (0,08) et Lisbonne. Tunis (2,56%), Toulouse (0,57%) et Marseille (0,39%) sont les destinations qui ont accusé le plus de retard en Europe.