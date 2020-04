Les aides régionales pour faire face au Covid-19

Depuis le début de la crise sanitaire, l’État et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur multiplient les mesures pour tenter d'atténuer l'impact sur l'économie des mesures de confinement et de fermeture. 1,4 milliard d'euros sont mobilisés ou sanctuarisés en Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, fléchés notamment en direction des entreprises. L’aide de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur se décompose en un « plan d’urgence et de solidarité » de 227,5 M€ pour traiter la crise et un « plan de relance et d’investissement » de 1,2 milliard d'euros pour accompagner le redémarrage de l’activité une fois le confinement terminé. Pour ce dernier, il s'agit principalement de budgets sanctuarisés.

