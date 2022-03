Les aéroports régionaux français plus résilients en 2021 que les tarmacs parisiens

Les deux aéroports parisiens conservent la tête du classement français avec respectivement 26,19 millions passagers pour Charles-de-Gaulle et 15,72 millions pour Orly, soit quasiment la moitié du trafic total français (49,9% contre 53,6% en 2019). Les autres en Métropole ont par compte enregistré une meilleure résilience avec un retour de 45,1% de leur trafic 2019 contre seulement 38,8% pour ceux de la capitale. Nice Côte d'Azur prend la troisième place nationale (6,54 millions de passagers), suivi de Marseille Provence (4,66 millions), Lyon-Saint Exupéry (4,52 millions) et Toulouse-Blagnac (3,82 millions).



Les aéroports régionaux (de plus de 5 millions de passagers annuels) affichent la plus faible baisse en 2021 (-40,6%). Ceci s'explique par un trafic davantage domestique redécollant plus rapidement, alors que l'international se trouve en forte baisse (-64,4% par rapport à 2019).



De même, les vols low cost (50% du trafic total de 21 aéroports contre 15 en 2019) ont dopé les trafics de ces plate-formes. S'ils représentent en moyenne moins de 40% du trafic en France métropolitaine (33 millions de passagers), ils pèsent 56,3% de celui des aéroports régionaux et 54,2% des grands aéroports régionaux. Sans compter ceux de Carcassonne Sud de France, Béziers – Cap d’Agde Hérault Occitanie, et Paris – Beauvais dont les low cost assurent plus de 99% de leur trafic.

Les compagnies low cost n'ont d'ailleurs connu "qu'une" réduction de 53,8% de leurs passagers en 2021 par rapport à 2019 contre 60,7% sur la même période pour les compagnies traditionnelles.



Le fret aérien a lui déjà retrouvé son niveau d'avant-crise, malgré une baisse de celui embarqué dans les soutes des avions passagers. En 2021, les aéroports français ont traité 2,5 millions de tonnes (dont 2 millions pour les plate-formes parisiennes), soit une progression de 0,5% par rapport à 2019.