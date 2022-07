Les Tunisiens approuvent la nouvelle constitution par référendum

Deux assemblées vont coexister: l'ARP et l'Assemblée nationale des régions. Selon les propres mots de Sadok Belaïd, auteur du texte de la nouvelle constitution - avant qu'il ne soit, à sa grande désapprobation, amendé par Kaïs Saïed - cette loi fondamentale "minore le pouvoir législatif, accroît d'une façon démagogique les pouvoirs du président de la République et soumet le système judiciaire à sa volonté".



Ce n'est pas le seul reproche fait à la nouvelle constitution. Le collectif civil pour la défense de la liberté, de la dignité et de la justice sociale (incluant le Syndicat des journalistes tunisiens et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux) voient dans ce texte une menace contre la démocratie et notamment sur la liberté des médias.



La Commission internationale de juristes (CIJ), basée à Genève, a indiqué que ce texte ramènerait la Tunisie à un régime "autocratique" en permettant au Président de la République de concentrer les pouvoirs judiciaire et législatif. Il pourra en effet révoquer le chef du gouvernement sans avoir à se justifier, même pas auprès du Parlement, proposer des projets de loi au Parlement qui devrait les examiner en priorité, entériner les lois... Bref, le régime sera indiscutablement présidentiel. Sadok Belaïd critique notamment l'article sur "le péril imminent", qui donne au Président "des pouvoirs très larges, dans des conditions qu'il détermine seul, ce qui pourrait ouvrir la voie à un régime dictatorial."