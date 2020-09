Les Tpe et Pme de Cisjordanie vont bénéficier de 3 M$ de prêts

PALESTINE. La Banque européenne pour le développement et la reconstruction (Berd) accorde, jeudi 24 septembre 2020, un prêt de 3 M$ (2,57 M€) à la Faten (Palestine for Credit and Development). Avec cette somme, l'institution de microfinance palestinienne va pouvoir augmenter son soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (Mpme) des territoires palestiniens. Les prêts iront aux Mpme privées locales en Cisjordanie et particulièrement à celles du secteur agro-industriel.



Basée à Ramallah, la Faten (310 salariés) propose des crédits de 4 000 à 100 000 $.



"Le secteur privé représente un segment important de l'économie locale, mais l'accès au financement des petites entreprises palestiniennes reste limité et est actuellement très nécessaire pour atténuer l'impact économique de la crise du coronavirus", souligne un communiqué de la Berd.



Parallèlement, la Faten bénéficiera d'un programme d'assistance technique financé par le Fonds fiduciaire de la Berd pour la Cisjordanie et la bande de Gaza et les Pays-Bas. Il permettra de renforcer ses compétences en matière de gestion des risques et de lutte contre le blanchiment d'argent.



Société privée à but non lucratif, la Faten a été créée en 1999 et dispose, depuis mai 2014, d'une licence délivrée par L'Autorité monétaire palestinienne (PMA), qui la contrôle. L'institution de microfinance est la plus importante en Cisjordanie et à Gaza avec une part de marché de 39%.