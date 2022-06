Les Présidents du Parlement et du Haut Conseil d’État libyens vont se réunir à Genève

Avant la réunion dans la capitale égyptienne (du 12 au 19 juin 2022), troisième et dernier cycle des négociations , la conseillère spéciale avait tapé du poing sur la table et exigé un accord. "Après onze longues années de division, de dysfonctionnement, de conflit et de chaos, le peuple libyen est épuisé", affirmait-elle, donnant aux délégués présents de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État un délai d'une semaine "pour obtenir le meilleur résultat positif possible".Peine perdue. Les représentants du Parlement, siégeant à Tobrouk à l'Est du pays, et ceux du Haut Conseil d'État, équivalent du Sénat français basé à Tripoli à l'Ouest, n'ont pas réussi à s'entendre sur un texte commun destiné à définir les règles pour la tenue d'une présidentielle et de législatives. Pas plus que sur une transition politique ou des élections immédiates. "Des divergences subsistent concernant les mesures organisant la phase de transition menant aux élections", ne pouvait que constater la mission de l'Onu en Libye. Même si Stephanie Williams relevait des avancées: "le comité mixte est parvenu à un large consensus sur les articles litigieux du projet de constitution libyenne", se félicitait-elle.Les prolongations vont donc se dérouler à Genève, au plus haut niveau, car directement entre les deux présidents de ces chambres.