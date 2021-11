Les Portugais se rendront aux urnes en janvier 2022 pour des législatives anticipées

Il s'agira du troisième scrutin en un an après l'élection présidentielle de janvier 2021 et les municipales de fin septembre 2021. Les élections législatives auraient normalement dû se tenir à l'automne 2023. Neuf millions d'électeurs devront à nouveau se prononcer. "Dans des moments comme celui-ci, en démocratie, il y a toujours une solution, sans drame, ni crainte (...), de redonner la parole au peuple", commentait le président portugais. Le Premier ministre ne démissionnera pas et va désormais se contenter de gérer les affaires courantes, tout en menant la campagne du PSP avec comme mot d'ordre obtenir "une majorité forte, stable et durable."En vertu du plan NextGenerationUE adopté en novembre 2020 , le Portugal doit recevoir 16,64 mrds€ d'aides (dont 5,9 mrds via l'instrument SURE ) d'ici à 2026. La Commission européenne a approuvé, le 16 juin 2021 , le plan pour la reprise et la résilience du Portugal en le rendant éligible à ces fonds. Il s'agissait du premier à être soumis à l'institution pour validation.Le plan portugais prévoit trente-six réformes et soixante-dix-sept investissements dans les domaines de la résilience (11,125 mrds€) , de la transition climatique (3,059 mrds€) et de la transition numérique (2,46 mrds€). Sur les 13,9 mrds€ de subventions prévues, 37% concernent la transition verte (47% alloués aux objectifs de transition climatique). 2,7 mrds€ de prêts au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) sur la période 2021-2026, complèteront ce financement.