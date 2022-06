Les Pme de Macédoine du Nord vont bénéficier de 4 M€ de prêts verts

MACÉDOINE DU NORD. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a accordé, mardi 31 mai 2022, une ligne de crédit de 4 M€ à Stopanska Banka. La banque redistribuera cette enveloppe sous forme de prêts aux Pme de Macédoine de Nord.



Les financements devront servir à "stimuler les investissements des Pme dans les normes, technologies et services à haute performance, leur permettant ainsi de devenir plus compétitives", précise un communiqué de la Berd. Ils bénéficieront également aux petites entreprises pour les aider à redémarrer leurs activités après la pandémie de Covid-19. "La reprise après la pandémie est lente et difficile, mais elle offre l'occasion de repenser et de restructurer l'entreprise, la rendant plus durable pour l'avenir, ce qui est exactement l'objectif de ce programme", souligne Diomidis Nikoletopoulos.



Stopanska Banka donnera donc la priorité aux prêts consacrés à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Environ 70 % des fonds du programme seront alloués aux investissements dans les économies d'énergie et les technologies vertes, tandis que le reste soutiendra les investissements dans l'automatisation, l'augmentation de la productivité, la qualité des produits et la sécurité.