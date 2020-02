Les Occidentaux condamnent l'offensive du régime syrien dans le Nord-Ouest du pays

SYRIE. Vendredi 7 février 2020, l'agence officielle syrienne Sana a annoncé la prise de Saraqeb par le régime syrien. Le média parle du début du "ratissage des quartiers et des rues pour enlever les mines installées par les terroristes avant leur fuite."Cette ville importante de 110 000 habitants de la région d'Idleb se trouve à la jonction de deux autoroutes menant à Lattaquié, au bord de la Méditerranée, et à la capitale Damas. Petit à petit, depuis mai 2019 et l'intensification de leur offensive , les troupes du président Bachar al-Assad, aidées par l'armée russe, progressent dans cette province du Nord-Ouest. Une enclave sous le joug de mouvements djihadistes, des Kurdes et de leurs alliés, ainsi que d'opposants au régime syrien soutenus par la Turquie. Des combats se sont d'ailleurs déroulés entre les armées turques et syriennes.Au Conseil de sécurité de l'Onu, réuni en urgence à New York à la demande de la France, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, les Occidentaux se sont élevés la veille contre une offensive qualifiée de "carnage". Ils évoquent un drame humanitaire - dix-sept civils sont morts jeudi 6 février 2020 - et demandent à "faire taire les armes", comme l'indique l'ambassadeur français Nicolas de Rivière. L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) recense plus de 300 civils tués depuis la mi-décembre 2019.