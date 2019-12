Les Nouvelles routes de la Soie sinuent entre menaces et opportunités en Europe et en Afrique

Le Forum "Nouvelles routes de la Soie" organisée par les Conseillers du commerce extérieur français à Marseille a permis de faire le point sur les investissements chinois dans le monde et particulièrement en Europe et dans le continent africain. La lecture de cet article est réservée aux abonnés Nous vous proposons :



- l'achat de cet article à 3 €

- une offre particuliers dès 5 € par mois,

- deux offres professionnelles à 10 et 14 € par mois.

Paiement par Paypal. Paiement par chèque seulement pour les abonnements annuels.

Vous souhaitez avoir plus d'infos ? Un souci avec votre abonnement ? : Contactez la rédaction Déjà inscrit ? Les Nouvelles routes de la Soie sinuent entre menaces et opportunités en Europe et en Afrique Rédigé le Vendredi 20 Décembre 2019