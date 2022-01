Les Marocains résidant à l'étranger franchissent la barre des 100 milliards de dirhams transférés

MAROC. Les transferts d'argent des Marocains du monde (MDM) ont représenté 100 milliards de dirhams (9,52 mrds€) en 2021 malgré les répercussions économiques de la Covid-19. En dévoilant cette information, lundi 10 janvier 2022 face à la Chambre des Représentants et en réponse à une question orale posée par le Groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme, Mohcine Jazouli a précisé que ce montant n'atteignait que les 70 milliards de dirhams en 2020.

Pour le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'évaluation des politiques publiques, 10% de ces transferts ont été canalisés vers l'investissement, 8 milliards de dirhams sont allés dans le secteur immobilier et 2 milliards de dirhams dans les secteurs productifs.



Ces 100 milliards de dirhams "nous incite à redoubler d'efforts afin d'encourager les Marocains résidant à l'étranger (ndlr : MRE) à investir plus dans leur pays d'origine", commentait Mohcine Jazouli. Face aux députés, il a espéré que ce chiffre pourrait "atteindre 20 ou 30 milliards de dirhams, par exemple, à court terme", tout en souhaitant "améliorer le taux d'investissement ciblant les secteurs productifs." En janvier 2020 et avril 2021, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a mené une enquête nationale sur la migration internationale en plusieurs phases. Il en ressortait que seuls 3,9% des MRE avaient réalisés des projets d'investissement au Maroc à 40,7% dans l'immobilier, 19% dans l'agriculture, 16,6% dans la construction, 5,5% dans le commerce, 4,5% dans la restauration et les cafés et 6% dans les autres services.



L'étude démontrait que les principaux freins à cet investissement dans leur pays d'origine étaient le manque ou l'insuffisance de capital (38,9%), les procédures administratives compliquées (14%), le faible appui financier ou le manque d'incitations fiscales (8,6%), la corruption et le favoritisme (7,5%) et leur faible expérience et formation (5,5%).



Parallèlement, plus de 40% des MRE transfèrent de l'argent à leur ménage au Maroc.