Les Italiens vont pouvoir recevoir jusqu'à 500 € pour leurs vacances, à condition de les passer en Italie

ITALIE. Le gouvernement italien a précisé, jeudi 18 juin 2020, le mode d'attribution des "bonus vacances" digitaux à ses ressortissants pour les inciter à prendre leurs vacances dans leur pays. Réservée aux foyers dont les revenus annuels ne dépassent pas les 40 000 € cette allocation pourra atteindre un montant de 500 € pour une famille composée de trois personnes ou plus. Elle sera de 300 € pour un foyer de deux personnes et de 150€ pour une personne seule.



Cette prime de vacances ne pourra donc être utilisée que sur le territoire italien, dans les hôtels, les chambres d'hôtes, les campings, les villages touristiques ..., et uniquement pour des séjours compris entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. En pratique, grâce à une application mobile dotée d'un QR Code, le client pourra bénéficier d'un rabais automatique de 80% de la valeur du bonus et les 20% restants seront remboursés en déduction d'impôt sur la prochaine déclaration de revenus.



Le gouvernement italien a débloqué 2,4 mrds€ pour cette mesure de "bonus vacances". Le tourisme contribue à hauteur de 13% au PIB du pays. En 2020, les professionnels du secteur craignent une baisse de 56 millions de nuitées et une perte de 3,2 mrds€ de chiffre d'affaires. Rome a décidé, le 3 juin 2020, de rouvrir ses frontières aux ressortissants de l'Union européenne et à ceux de l'espace Schengen.