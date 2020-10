Les Italiens doivent désormais obligatoirement sortir masqués

ITALIE. Le gouvernement italien a prolongé, mercredi 7 octobre 2020, l'état d'urgence jusqu'au 31 janvier 2021. Adopté en février 2020 au plus fort de la propagation de la Covid-19, il avait été déjà étendu jusqu'au 15 octobre 2020.



Cette décision s'accompagne d'une extension de l'obligation du port du masque à l'extérieur dans tout le pays. Jusqu'à présent, cette exigence ne concernait que les lieux publics fermés.



Giuseppe Conte indique que l'Italie est entrée "dans une phase nouvelle avec une remontée des contagions". Le Premier ministre italien précise que toute personne ne portant pas un masque à l'extérieur s'expose à une amende pouvant atteindre les 1 000 €. Il conseille même son port à la maison en cas de réception d'amis. Seuls sont exemptés les enfants de moins de six ans et ceux plus âgés présentant des pathologies incompatibles avec le port du masque. Son absence sera tolérée durant une pratique sportive.



Le gouvernement a pris ses devants en votant une loi pour interdire aux vingt régions italiennes - très autonomes notamment en matière de santé - de prendre des mesures moins restrictives en la matière, sans l'avis du ministre de la Santé. Elles pourront néanmoins en décréter des plus restrictives selon l'évolution locale de la pandémie. Les régions du Latium (Rome) et de la Campanie (Naples) ainsi que la ville de Gênes avaient d'ailleurs déjà rendu obligatoire le port du masque à l'extérieur.



Selon le CSSE de l'Université Johns Hopkins, l'Italie, premier pays touché par la Covid-19 en Europe, a connu 333 940 cas avérés de contamination (troisième pays le plus atteint de l'UE après l'Espagne et la France) et enregistre à ce jour 36 061 décès. Mercredi 7 octobre 2020, l'Italie a relevé 3678 cas nouveaux de Covid-19 en 24 heures.