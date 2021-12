Les Italiens de Trenitalia brisent le monopole de la grande vitesse de la SNCF

ITALIE/FRANCE. À partir du 18 décembre 2021, la ligne à grande vitesse Paris Lyon ne sera plus empruntée exclusivement par des TGV. L'opérateur public italien Trenitalia a en effet ouvert une brèche dans le monopole de la SNCF en commercialisant depuis lundi 13 décembre des billets Paris-Lyon-Chambéry-Modane-Turin-Milan.Dans un premier temps, Trenitalia ne propose que deux aller-retour par jour à bord de ses flèches rouges (Frecciarossa), mais la cadence devrait très vite augmenter. Paris-Lyon est la ligne la plus rentable de la SNCF, avec 24 TGV par jour. Trenitalia affirme que ses trains à grande vitesse sont les plus rapides et les plus silencieux d'Europe.Trenitalia connaît bien le marché français pour y avoir exploité jusqu'en juin 2021 deux lignes de trains de nuits via sa filiale Thello , devenus depuis Trenitalia France. Le Marseille-Nice-Milan et le Paris-Milan-Venise n'ont pas survécu à la pandémie de la Covid ni au recentrage de la compagnie italienne sur la grande vitesse.Trenitalia va également concurrencer la SNCF et l'opérateur local Renfe en Espagne à partir de fin 2022 sur la grande vitesse. Elle a pour cela noué un partenariat avec Air Nostrum qui a débouché sur la création de la compagnie Iryo. Les flèches rouges d'Iryo resteront dans un premier temps en Espagne pour exploiter d'abord la ligne Madrid-Barcelone, puis dans un second temps Madrid-Valence-Alicante et Madrid-Séville-Malaga.Trenitalia est une filiale du groupe « Ferrovie dello Stato Italiane », un holding appartenant au gouvernement italien, dont le chiffre d'affaires de la branche transport à été de 5 milliards d'euros en 2020 (-50% par rapport à 2019).