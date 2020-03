Les Israéliens se rendent pour la troisième fois aux urnes pour élire leurs députés

ISRAEL. C'est la troisième fois en moins d'un an que 6,4 millions d'Israéliens sont appelés à venir, lundi 2 mars 2020, déposer un bulletin dans les urnes pour élire leurs 120 représentants à la Knesset. Ces législatives visent à réussir, contrairement aux précédentes en avril 2019 et en septembre 2019 , à départager Benny Gantz, et Benyamin Netanyahou, premier ministre sortant et mis en examen pour corruption, malversations et abus de confiance. Son procès débutera le 17 mars 2020.Les représentants respectifs de Bleu Blanc (centre) et du Likoud (droite) se trouvent au coude à coude comme lors de leur dernière confrontation. Selon toute vraisemblance, comme le montrent les derniers sondages, ils devront encore conclure des alliances pour parvenir à former un gouvernement accepté par un parlement morcelé et prétendre au poste de Premier ministre.Au pouvoir depuis quatorze ans et visant un cinquième mandat, Benyamin Netanyahou regarde plutôt vers les ultraorthodoxes et la droite radicale. Il a d'ailleurs donné des gages en autorisant 1 800 logements en Cisjordanie pour les colons voici quelques jours, mais aussi avec la présentation du plan de paix américain pour le Proche-Orient très favorable à leurs thèses. Son adversaire tente lui de rassembler sur son nom les partis de gauche réunis en une liste unique, ainsi que la "Liste unie" des partis arabes israéliens.Le scrutin se déroule de 7h du matin (heure locale - 6h en France) à 22 h (21h en France). Les premiers résultats devraient être connus dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 mars 2020.Si Benyamin Netanyahou joue son avenir politique dans ce vote, la Palestine aussi. Le premier ministre sortant, fort des points développés par le plan de paix américain - rejeté par les Palestiniens -, a promis l'annexion rapide de la vallée du Jourdain et de colonies israéliennes en Cisjordanie s'il arrive vainqueur.