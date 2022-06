Les Israéliens convoqués aux urnes en automne 2022

ISRAËL. Après de longues discussions, lundi 27 juin 2022, entre les députés de la coalition et ceux de l'opposition sur la dissolution de la Knesset, une adoption en première lecture de la loi permettant de le faire dès le lendemain matin, la journée du mercredi 29 juin 2022 scellera définitivement le sort du Parlement israélien et de sa vingt-quatrième législature.Certains membres de l'opposition, dont le numéro un du parti Sionisme religieux, Bezalel Smotrich, ont tenté, en vain, de trouver une majorité pour mettre en place immédiatement un gouvernement provisoire confié au revenant Benyamin Netanyahou. Et ainsi éviter de nouvelles élections anticipées. Mais, le passage aux urnes est désormais acté.Comme prévu depuis le 22 juin 2022 et le vote en lecture préliminaire du projet de loi prévoyant la dissolution de la Knesset, les Israéliens vont donc devoir, pour la cinquième fois en moins de quatre ans, choisir leurs 120 députés. Les élections se dérouleront dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'adoption du texte présenté par Yariv Levin du Likoud. Opposition et coalition ont convenu, lundi 27 juin 2022 au soir, de deux dates: le 25 octobre 2022 ou le 1er novembre 2022. Le choix entre ces deux options sera effectué ultérieurement.Dans l'intervalle, le Premier ministre actuel, Naftali Bennett a annoncé qu'il se retirerait. Selon un accord de partage de pouvoir entre les deux hommes, l'intérim sera assuré par son ministre des Affaires étrangères Yair Lapid dès la dissolution du Parlement et jusqu'à ce qu'un autre gouvernement soit formé.