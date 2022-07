Les États membres de l'UE s'accordent sur un plan de réduction de leur consommation de gaz

Les réticences ont été en effet nombreuses chez les Européens, obligeant à des négociations poussées. Plusieurs pays méditerranéens (Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Portugal), certains car insulaires et donc n'étant pas interconnectés aux réseaux de gaz des autres pays, d'autres ayant dépassé leurs objectifs de remplissage des réservoirs de gaz ont obtenu des exemptions. L'Irlande (pas interconnectée), les États baltes et la Belgique également.



La plupart avait refusé la première proposition consistant à diminuer de 15% la demande européenne de gaz à partir du moins d'août 2022. Plusieurs voix s'étaient alors faites entendre pour rejeter ce texte, notamment celle de la Hongrie, mais aussi de la France. Si Paris a finalement voté pour, Budapest s'y oppose toujours formellement. Peter Szijjarto, ministre hongrois des affaires étrangères, parle d'"une proposition injustifiable, inutile, inapplicable et nuisible qui ignore complètement les intérêts nationaux".



La nouvelle mouture décrète donc plus modestement que chaque pays fasse "tout son possible" pour réduire, entre août 2022 et mars 2023 sa consommation de gaz d'au moins 15% par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période.



Elle prévoit par contre, qu’ "en cas de risque de grave pénurie" un mécanisme d’alerte rendrait "contraignante", pour tous les États membres, la réduction de 15 %. "La possibilité de déclarer un état d'alerte européen entraînant des réductions obligatoires de la consommation de gaz dans tous les États membres constitue un signal fort indiquant que l'UE fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer sa sécurité d'approvisionnement et protéger les consommateurs, qu'il s'agisse des foyers ou de l'industrie", commente Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Cette mesure satisfait principalement l'Allemagne, première à soutenir son projet. La Russie assurait, début juin 2022, encore 35% de ses exportations en gaz, contre 55% avant le conflit en Ukraine.



A noter que c'est le Conseil de l'Union européenne qui déclenchera cette alerte, et non pas la Commission européenne comme prévu dans sa proposition.