Les Droits de tirages spéciaux du FMI offrent une bouffée d'oxygène à l'Égypte, au Maroc et à la Tunisie

Ces DTS sont attribués aux pays membres proportionnellement à leur quote-part au FMI. C'est ainsi que les États-Unis (118 mrds$) et la Chine (43 mrds$) seront les principaux bénéficiaires de cette émission. Seuls 33 mrds$ sur les 456 mrds$ atterriront donc sur le continent africain dont 4,3 mrds$ en Afrique du Sud et 3,5 mrds$ au Nigéria. L'Égypte et ses 2,9 mrds$ (45,6 milliards de livres égyptiennes) occupent la troisième position dans cette région. Cinquième avec 1,2 mrd$ (10,8 milliards de dirhams), le Maroc est devancé par la RDC (1,5 mrd$). La Tunisie (775,8 M$ -2,16 milliard de dinars tunisiens) arrive huitième.



"Cette allocation de DTS, qui sera affectée au niveau des avoirs de la Banque centrale, permettra à la banque centrale de renforcer ses réserves, les arbitrer contre des devises, ou les utiliser pour financer ses dépenses", indiquait Abdellatif Jouahri, gouverneur de Bank Al-Maghrib, lors de la dernière réunion trimestrielle du conseil de la Banque centrale marocaine, en juin 2021. Les réserves du Royaume chérifien pourraient ainsi être portées à 328,5 milliards de dirhams d'ici à la fin de l'année 2021.



Kristalina Georgieva "recommande aux autorités d'utiliser (les DTS) pour répondre aux besoins urgents et au redressement des réserves de change." Les sommes recueillies via ces DTS devront, en outre, obligatoirement financer des projets spécifiques soit s'orienter vers l'accompagnement de la relance post-pandémie ou la croissance verte.



La directrice générale du FMI indique "poursuivre également des échanges actifs avec (ses) pays membres afin de déterminer les options viables d’un transfert volontaire des DTS des pays plus riches aux pays plus pauvres et plus vulnérables pour les aider à se remettre de la pandémie et à réaliser une croissance résiliente et pérenne." L'idée avait notamment été soufflée, par le président tunisien Kaïs Saied, lors du Sommet sur le financement des économies africaines en mai 2021 à Paris.