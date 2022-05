Les Chiites pourraient perdre leur majorité au Parlement libanais

Les partis soutenus par le mouvement Amal et le Hezbollah s'arrogent par contre les sept sièges de la circonscription Liban-Sud II (Tyr, Zahrani). A Békaa I (Zahlé) le CPL-Hezbollah emporte trois des sept sièges à pourvoir et arrivent donc à égalité avec les candidats soutenus par les Forces libanaises. Le dernier est acquis pour un grec-catholique proche du mouvement de contestation.A Beekaa III (Baalbeck-Hermel), le tandem Amal-Hezbolah prend neuf sièges sur les dix (un pour les Forces libanaises). Au Mont-Liban III (Baabda), ils en gagnent trois sur six (les autres vont aux Forces libanaises (2) et à un Druze du PSP).Quant aux six sièges de BékaaII (Rachaya-Békaa-Ouest), ils se répartissent entre Amal et CPL (3), le PSP (2) et un Sunnite des groupes de la contestation.Il faudra attendre encore quelques heures pour connaître les résultats définitifs dans les quinze circonscriptions. Se fiant aux résultats préliminaires, la presse locale évoque une victoire des Forces Libanaises (droite chrétienne) de Samir Geagea.Lire aussi: "Agnès Levallois: La seule sortie de crise possible au Liban, c'est un Etat laïc" ET