Les Chambres de commerce méditerranéennes demandent une solidarité européenne face au coronavirus

Pour l'association, "il est urgent que toutes les fournitures médicales atteignent les zones les plus touchées, le plus rapidement possible, en évitant toute restriction douanière ou limite à la libre circulation". Elle demande également un "assouplissement de l'orthodoxie budgétaire et des déficits nationaux" au nom de "la survie des économies européennes". Le texte insiste : "il est temps d'apporter une aide directe aux entreprises et aux salariés, tout en préservant les emplois et en offrant un large éventail d'avantages sociaux".



Les Tpe et Pme représentent plus de 80% des emplois dans les nombreux pays touchés par les impacts économiques du Covid-19. "Les gouvernements doivent s'engager à prendre d'urgence des mesures de relance et de sauvegarde pour maintenir leur viabilité et éviter un chômage galopant", indique l'Ascame. Elle "souhaite l'implication de nombreuses chambres de commerce méditerranéenne, membres de l'association, comme celles de Barcelone, Beyrouth, le Pirée ou Alexandrie entre autres, dans la recherche de solutions efficaces et créatives face à une situation de grande difficulté".