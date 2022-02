Les Balkans occidentaux reçoivent une aide de 3,2 mrds€ de la Commission européenne

"Nous avons identifié ces projets phares en étroite collaboration avec nos partenaires. Des connexions de meilleure qualité et plus durables dans les domaines des transports, des infrastructures numériques et des énergies renouvelables stimuleront l'économie, favoriseront la transition écologique et numérique de la région et offriront de nombreuses possibilités aux personnes et aux entreprises des Balkans occidentaux et de toute l'UE" , commente Olivér Várhelyi. Pour le commissaire européen chargé de la politique de voisinage et d'élargissement, "ces investissements accéléreront également l'intégration de la région, conformément à sa perspective européenne claire."Parmi les dossiers sélectionnés figurent notamment le corridor ferroviaire entre Skopje (Macédoine du Nord) et la frontière bulgare (412 M€ d'investissement), une autoroute de vingt-sept kilomètres de long reliant le Kosovo et la Serbie (205 M€), la construction de centrales solaires (pour un abandon progressif du charbon) dont la première flottante à Vau i Dejës en Albanie pour 12 M€, de stations d'épuration d'eau au Monténégro (76 M€) et l'extension du corridor électrique trans-Balkan traversant la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro (40,8 M€). Côté numérique, un projet est destiné à développer une infrastructure rurale à haut débit pour garantir un accès universel dans les Balkans occidentaux comme en Serbie pour 105 M€.Lire aussi: Des promesses, mais toujours pas d'horizon d'intégration des Balkans occidentaux dans l'UE