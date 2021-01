Le tourisme mondial ne devrait pas retrouver son altitude de croisières avant 2023

MONDE. Selon une enquête réalisée en janvier 2021 par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) auprès des professionnels, "il faudra de deux ans et demi à quatre ans au tourisme international pour retrouver les niveaux de 2019". L'association basée à Madrid constate que "le tourisme mondial a enregistré en 2020 les plus mauvais résultats de son histoire". Les arrivées internationales ont chuté de 74%, les destinations ayant perdu un milliard de touristes par rapport à l'année précédente (dont 500 millions sur le seul continent européen). A titre de comparaison, la crise financière et économique de 2009 n'avait impacté que de 4% ces arrivées.Si l'Asie et le Pacifique sont les régions les plus touchées (-84%), le Moyen-Orient (-76%), l'Europe (-71%) et l'Afrique (-70%) ont connu de lourdes baisses des arrivées internationales. En 2020, l'OMT évalue à 1 300 mrds$ les pertes de recettes pour l'industrie mondiale du tourisme. Soit onze fois la perte de 2009. 100 à 120 millions d'emplois directs seraient menacés, principalement dans les Pme.Tout cela alors que le bout du tunnel demeure encore loin. "Beaucoup a été fait pour rendre possibles des voyages internationaux sûrs, mais nous sommes conscients que la crise est loin d’être terminée. L’harmonisation, la coordination et la numérisation des mesures de réduction des risques liés à la Covid-19 au niveau des voyages, notamment le dépistage, le traçage et les certificats de vaccination, sont fondamentales pour promouvoir des voyages sûrs et pour préparer le redressement du tourisme quand les conditions le permettront", commente Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l'OMT.