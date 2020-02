Le tourisme espagnol bat un nouveau record

ESPAGNE. Alors que beaucoup de professionnels anticipaient un recul du tourisme en Espagne, causé par le retour sur la scène de la Tunisie, de la Turquie et de l’Égypte, les derniers chiffres donnés lundi 3 février par l'Institut national de la statistique indiquent au contraire une croissance de 1,1% de la fréquentation en 2019. Pour la septième année consécutive, le pays a battu de nouveau un record avec 83,7 millions de visiteurs étrangers. L'Espagne continue d'attirer de plus en plus de monde, mais à un rythme divisé par deux par rapport à 2018 et par quatre par rapport à 2017. L'Espagne revendique la place de seconde destination au monde, derrière la France . Mais la France bénéficie d'un comptage discutable car les touristes en transit (les Allemands se rendant en Espagne par exemple) sont pris en compte deux fois, à l'aller et au retour.Le chiffre d'affaires du secteur progresse également en 2019, de +2,8%, pour atteindre 92 mrds €. Le tourisme génère 12,3% du PIB espagnol.En dépit des événements liés à la volonté d'indépendance des Catalans, la région de Barcelone attire à elle seule près d'un touriste étranger sur quatre, avec 19,4 millions de visiteurs. Les Britanniques sont les plus nombreux à apprécier les plages espagnoles, devant les Allemands et les Français.