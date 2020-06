Le tourisme côtier et l'énergie éolienne en mer principaux moteurs de l'économie bleue dans l'UE

L'économie bleue, liée aux océans et à l'environnement côtier, a représenté un chiffre d'affaires de 750 mrds€ en 2018 dans l'Union européenne. Ce secteur employait à cette date 5 millions de personnes soit une augmentation de 11,6% par rapport à l'année précédente. La progression se situe notamment dans le secteur du tourisme côtier, principal moteur, et de l'énergie éolienne en mer (emplois multipliés par neuf en dix ans) dans lequel le Fonds européen pour les investissements stratégiques a investi plus de 1,4 mrds€. L'énergie marine renouvelable devrait représenter 35% de l'électricité de l'UE d'ici à 2050."Les énergies marines renouvelables, les denrées alimentaires provenant de la mer, les activités touristiques côtières et maritimes durables, la bioéconomie bleue et de nombreuses autres activités qui constituent l'économie bleue nous aideront à sortir de cette crise plus forts, plus sains et plus résilients et revêtiront un caractère plus durable. Nous mettons tout en œuvre pour atténuer l'impact du confinement et pour protéger les emplois de l'économie bleue et le bien-être de nos communautés côtières, tout en conservant nos ambitions environnementales", souligne Virginijus Sinkevičius, commissaire européen chargé de l'environnement, des océans et de la pêcheLa plateforme BlueInvest de la Commission européenne et le Fonds européen d'investissement (Groupe BEI) ont fourni des subventions d'un montant de 22 M€ en 2019 et de 20 M€ en 2020, à des chefs d'entreprise innovants se lançant dans l'économie bleue. Les deux se sont associés pour lancé en février 2020 le fonds BlueInvest pour améliorer l'accès au financement dans les start-up et Pme. Il est doté de 75 M€ réservés à l'économie bleue. Lire le rapport 2020 sur l'économie bleue de la Commission européenne (en anglais)