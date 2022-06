Le texte de la nouvelle constitution tunisienne se trouve entre les mains du Président de la République

Le texte fondamental, fusion entre la Constitution de 1959 et celle de 2014, devrait comprendre quelque 150 articles et comporter une dizaine de pages. Il n'est pas pour autant encore inscrit dans le marbre. Le Président de la République soumettra d'ailleurs son approbation à référendum le 25 juillet 2022.Et ce n'est pas partie gagnée. Après une grève nationale initiée par l'UGTT (Union générale tunisienne du travail qui a boycotté les discussions du Dialogue national comme une bonne partie de l'opposition), jeudi 16 juin 2022, le samedi et le dimanche suivants défilaient des centaines de manifestants, notamment dans les rues de Tunis. A l'appel respectivement du Parti destourien libre (PDL) et du "Front de salut national", une coalition d'une partie de l'opposition créée le 31 mai 2022 et comprenant le parti Ennahdha, ils protestaient contre ce référendum.Certains partis politiques tunisiens - tous non associés à la rédaction de la nouvelle constitution - demandent à leurs adhérents de ne pas se rendre aux urnes ce 25 juillet 2022. D'autres, comme Afek Tounes, ont déjà fait savoir qu'ils voteront non. Abir Moussi, présidente du PDL n'a pas encore décidé de la position de son parti. Selon elle, ce référendum a pour objectif de "falsifier la volonté du peuple et légitimer le projet politique de Kaïs Saïed."