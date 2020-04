Le taux d'emploi des 55-64 ans à son plus haut niveau dans l'UE en 2019

UNION EUROPÉENNE. La publication des indicateurs Europe 2020 relatifs à l'emploi par Eurostat laisse apparaître plusieurs bonnes nouvelles. En premier lieu, le taux d'emploi des 20-64 ans a atteint un pic de 73,1% en 2019 - en hausse de 0,7% par rapport à 2018 - pour un objectif d'au moins 75% d'ici 2020.Ce ratio ne cesse de progresser depuis 2013. Mise à part la Bulgarie (+2,6 points d'une année sur l'autre), les plus fortes progressions sont enregistrées dans les pays méditerranéens : Chypre (+1,8 point), Grèce et Malte (+1,7 point chacun) et Croatie (+1,5 point). Mais, ce sont toujours les pays du Nord du continent qui offrent les taux les plus élevés (82,1% en Suède et 80,6% en Allemagne). Et les quatre taux les plus faibles, même s'ils connaissent une hausse, appartiennent à la Grèce (61,2%), l'Italie (63,5%), la Croatie (66,7%) et l'Espagne (68%). Ces derniers pays pêchent également par l'écart entre les hommes et les femmes, le plus large se trouvant en Grèce et à Malte avec 20% chacun et en Italie (-19,6%) contre une moyenne européenne de 11,7 points.Selon l'office statistique de l'Union européenne, dix-sept Etats membres ont déjà atteint leur objectif national 2020 dont la Croatie, Chypre, Malte, le Portugal et la Slovénie, pour ne citer que ceux du Sud de l'Europe.Deuxième annonce positive, le taux d'emploi des 55-64 ans n'a jamais été aussi haut. Il est passé de 35% en 2000 à 59,1% en 2019. Et même de 25,4% à 52,6% chez les femmes sur la même période. Avec comme résultat induit une différence de 13,4 points en 2019 entre le taux d'emploi chez les femmes et chez les hommes contre 19,8% en 2000.Parmi les Etats membres méditerranéens, seuls Chypre et le Portugal se situent au-dessus de la moyenne européenne de 59,1% sur cette dernière catégorie d'âge. Le plus fort taux se trouvant en Suède avec 77,7% et le plus faible au Luxembourg (43,1%).