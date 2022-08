Le spectre d'une troisième guerre civile libyenne hante les faubourgs de Tripoli

LIBYE. Le face-à-face continue depuis le début de la semaine dans les faubourgs de Tripoli entre les partisans du Premier ministre du gouvernement d'unité nationale (GNU), Abdelhamid Dbeibeh, et ceux du Premier ministre Fathi Bashagha, désigné en février 2022 par le Parlement siégeant à Tobrouk, à l'est du pays.Cette concentration d'hommes armées s'est encore renforcée vendredi 26 août 2022, alors que la veille, dans son intervention en conseil des ministres, Abdelhamid Dbeibeh indiquait que son gouvernement "poursuit ses activités normalement, en bénéficiant de la reconnaissance internationale, et ce, jusqu'à la tenue d'élections".Fathi Bashagha a envoyé, mercredi 24 août 2022, un courrier au chef du gouvernement d'unité nationale pour lui demander de céder sa place. Il considère son gouvernement comme "obsolète et illégitime".Depuis la nomination de celui qui aurait dû être son successeur, du moins selon la volonté du Parlement siégeant à Tobrouk, Abdelhamid Dbeibeh s'accroche au pouvoir obtenu en mars 2021 des mains du Forum de dialogue politique libyen sous l'égide de l'Onu. Il ne cesse de répéter qu'il ne partira que pour laisser son siège à un Premier ministre élu par le peuple libyen. Il a d'ailleurs répondu à son interlocuteur par l'intermédiaire des réseaux sociaux, "évitez d'envoyer des messages et des menaces redondantes d'un déclenchement de la guerre et du ciblage des civils".