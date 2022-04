Le spécialiste français des textiles techniques rachète son homologue italien NT Majocchi

Un nouveau leader européen

Fondée en 1941 à Bobbiate, quartier de la ville de Varese en Lombardie et désormais implantée à Tavernio (53 km au Nord de Milan et 6 km de Côme), NT Majocchi (15 M€ de chiffre d'affaires) fabrique également des textiles techniques par laminage/contre-collage ainsi que par enduction (application d'un revêtement liquide sur un support textile pour le rendre imperméable ou résistant aux taches). Une technologie qui ajoute une nouvelle compétence à son acquéreur.



"NT Majocchi présente des fondamentaux technologiques et commerciaux extrêmement complémentaires à ceux d'Alpex Protection. L'acquisition réalisée permet à l'ensemble constitué de conforter, avec 35 M€ de chiffre d'affaires, sa place de leader européen indépendant", commentent Anthony Dubut et Olivier Richard, respectivement président et directeur associé d'InnovaFonds.



"Cette opération particulièrement structurante (...) permet la mise en œuvre de synergies opérationnelles importantes, notamment en matière d'innovation, de production et de commercialisation", soulignent Hervé Tiberghien et Laurent Cogez, dirigeants d'Alpex Protection, avec Andrea Terracini, dirigeant de NT Majocchi. L'entreprise italienne a, par exemple, fourni le tissu en nylon innovant qui recouvre la fameuse Moon Boot, les après-skis développés dans les années 1970 par son compatriote Tecnica.