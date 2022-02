Le spécialiste français de l'intérim Proman s'offre une nouvelle mission au Maroc

MAROC / FRANCE. Le groupe Proman, spécialisé dans le travail temporaire et les ressources humaines, annonce, lundi 21 février 2022, son implantation au Maroc.



Cette arrivée se concrétise à la fois par croissance externe et organique. Proman rachète la société locale VHP Assist. Créée et basée à Casablanca en 2018, elle dispose d'une expertise dans le travail temporaire et le recrutement. "Fort de notre expérience sur le marché marocain, le partenariat avec Proman a été pour nous une réelle opportunité pour accentuer notre développement à l’échelle nationale. Nous sommes très heureux de rejoindre cette entreprise familiale", soulignent Imane Jamal Eddin et Abderrahmane Mkdami, co-gérants de VHP Assist.



Parallèlement, les Provençaux ouvrent plusieurs agences à Tanger, Agadir, Dakhla et Marrakech qui viennent s'ajouter à celles de la capitale économique du Royaume. "Nous projetons cette année de nous développer pour couvrir l'ensemble du Royaume", indique Roland Gomez, directeur général de Proman. Jean-Pierre Rongier (ex-directeur régional Ile-de-France de Manpower et ex-directeur général adjoint de Tectra Recrutement Maroc) devient le directeur pays.