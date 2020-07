Le spécialiste en microbiote humain Biose Industrie lève 30 M€

FRANCE. Biose Industrie (20 M€ de chiffre d'affaires) annonce, jeudi 16 juillet 2020, une levée de fonds de 30 M€ menée par Cathay Capital (100 salariés et 3,5 mrds€ en gestion), aux côtés de l'équipe de management, des partenaires bancaires de l'entreprise et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.



Créée en 1951 et basée à Arpajon-sur-Cère (près d'Aurillac), Biose Industrie se spécialise dans le développement et la production de médicaments à base de bactéries vivantes. Son activité repose sur le microbiote humain, l'ensemble des milliards de microorganismes bénéfiques peuplant les organes (peau, estomac, poumon, etc.) d’un individu sain. "Aujourd’hui, des centaines de candidats médicaments reposant sur l’utilisation de certains de ces microorganismes sont en cours de développement pour guérir des pathologies aussi diverses que la maladie de Crohn, l’autisme, certains cancers ou bien la CoVid-19, faisant du microbiote un domaine particulièrement prometteur pour l’identification de nouveaux traitements", indique Cathay Capital dans un communiqué.



Les 30 M€ vont permettre à Biose Industrie d'accélérer sa feuille de route en augmentant ses capacité de production durant les quatre prochaines années sur son site près d'Aurillac (160 salariés et 200 d'ici 2024) avec deux nouveaux ateliers (production de substances actives et lots cliniques) et en accentuant les efforts d'implantation à l'international (notamment aux Etats-Unis) pour étoffer son offre et développer son chiffre d'affaires.



La société va ainsi "conforter son positionnement d'acteur de référence dans le domaine du microbiote humain et accélérer son développement", selon le même communiqué. "Ces trois dernières années nous ont permis de nous imposer comme la CDMO (NDLR : Contract development and manufacturing organisation) pharmaceutique de référence pour le développement, la production clinique et commerciale de micro-organismes. Notre volonté est d’agir sur la structuration industrielle du marché du LBP. Cela se traduira par des investissements capacitaires menant à de nouvelles unités de production mais également réglementaire pour accompagner notre volonté de certification FDA", commente Adrien Nivoliez, président de l'entreprise auvergnate.