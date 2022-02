Le spécialiste des semi-conducteurs reprogrammables Menta obtient 7,5 M€ de la BEI

La start-up azuréenne entend accélérer la commercialisation de ses produits et services innovants grâce à ce prêt de la BEI. Cette enveloppe va également permettre de maintenir une quarantaine de postes en équivalent temps plein sur le territoire de l'Union européenne. "Alors que les chaînes d’approvisionnement de composants sont très lourdement perturbées, l’Europe a l’opportunité de relocaliser sur son sol une partie de la production de semi-conducteurs. Les technologies et solutions uniques 100 % françaises développées par Menta peuvent permettre d’installer l’Europe comme chef de file sur ce secteur stratégique et créer une véritable chaîne d’approvisionnement européenne de micropuces", commente la BEI.



Vincent Markus, président de Menta, se félicite de ce financement qui intervient "dans le contexte d’une forte tension industrielle à l’échelle mondiale, et qui pèse sur les capacités de production de nombreux secteurs, cette opération valide notre modèle industriel et va nous permettre d’accélérer notre développement."



L'entreprise travaille notamment pour Thales Alenia Space, la Direction générale de l'Armement (DGA) et le programme EDA-SoC de l'Agence européenne de défense (AED-EDA). Elle appartient également au consortium European Processor Initiative (EPI), créé en décembre 2018 et qui regroupe vingt-huit partenaires de dix pays de l'Union européenne.