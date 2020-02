Le spécialiste de la mobilité internationale Cooptalis rachète Maroc Integration

FRANCE / MAROC. Créée en 2012 à Lille, Cooptalis communique, jeudi 13 février 2020, sur le rachat, fin 2019, de Maroc Integration.

L'entreprise (150 salariés dans 16 agences et 45 M€ de chiffre d'affaires prévus en 2019) élabore et accompagne des projets de mobilité professionnelle internationale des expatriés partout dans le monde. Avec la reprise de la société marocaine, elle va pouvoir s'ancrer davantage sur ce marché local, mais aussi se renforcer en direction du marché africain.



Né en 2011, Maroc Integration se spécialise dans les services de relocation et d'immigration au Maroc et intervient également en Côte d'Ivoire, en Tunisie et en Algérie. Elle revendique plus de 150 clients et 2 500 expatriés accompagnés.

"Ce rapprochement va nous permettre de mieux répondre aux besoins des entreprises qui veulent se développer en Afrique en apportant des solutions innovantes sur la problématique de la gestion de leurs talents", souligne Charles Pommarede, directeur Afrique de Cooptalis.



Cooptalis dispose déjà, depuis 2016, d'une agence à Casablanca et, depuis 2017, d'une autre à Tunis.



Dans le même temps, Cooptalis annonce aussi la reprise de HR Direct Interim, une société aux capitaux franco-roumains qui fait appel à de la main d'oeuvre venant de Roumanie pour des missions en France. L'entreprise lilloise acquiert également The Map Group, spécialisé dans les services de relocation et d'immigration en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.