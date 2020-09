Le secteur de l'emploi et le montant des salaires restent très attractifs à Monaco

MONACO. Dans la quatrième édition de son étude sur les rémunérations à Monaco, le cabinet de recrutement spécialisé Hays (10 400 salariés dans 33 pays) montre que les tendances sont à la hausse en matière de recrutement et de salaire sur le Rocher. "Malgré le confinement qui a fortement impacté tous les secteurs d’activité, et la crise sanitaire toujours en cours, l’attractivité du marché de l’emploi monégasque reste forte et devrait se maintenir dans les prochaines années. Monaco dispose en effet de piliers économiques structurels, tels que le secteur financier, l’immobilier ou encore la construction, qui lui assurent une pérennité en matière d’emploi", commente Mehdi Betiche, responsable du bureau Hays de Nice.Analysant les treize principaux secteurs d'activité monégasques, le responsable du bureau Hays de Nice souligne que "la Principauté mène une politique économique résolument tournée vers l’avenir, avec plusieurs projets technologiques ou en lien avec le développement durable, qui constituent d’importants leviers pour la création de futurs emplois."Le BTP est effet porté par les grands projets en cours - comme le projet d'extension en mer et la futur centre commercial du quartier de Fontvieille - qui vont dynamiser le marché de l'emploi au moins jusqu'en 2027. Seul petit hic soulevé par l'étude, les problèmes de logements de ces salariés. "Bien que la priorité soit donnée aux profils locaux, la pénurie de candidats qualifiés dans le BTP pousse les employeurs à recourir à une main-d'oeuvre délocalisée", indique l'enquête. Ils viennent de France, d'Italie et même du Portugal. Les profils les plus recherchés sont les conducteurs de travaux (de 45 à 65 k€ de salaire annuel brut sans compter les éléments variables et les avantages en nature), les ingénieurs études de prix (35 à 55 K€) et les chefs de chantier (35 à 55 K€).