Le secteur bancaire en Afrique: financer la transformation sur fond d’incertitude

Extrait :



En Afrique, la croissance du PIB réel devrait rester relativement solide malgré l’incertitude qui continue de peser sur l’économie mondiale. La croissance économique devrait légèrement s’accélérer en 2020 avec le renforcement de la demande, mais elle est freinée, à plus long terme, par le ralentissement des réformes. Compte tenu du taux de croissance démographique, la hausse du PIB par habitant ne suffira pas à garantir une convergence rapide avec les pays à revenu intermédiaire et élevé, à réduire sensiblement la pauvreté et à créer assez d’emplois pour une population active de plus en plus nombreuse...