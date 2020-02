Le réseau des entrepreneurs Africalink vise les quatorze implantations en Afrique en 2020

Après seulement deux ans d'existence, la communauté des entrepreneur(e)s d'Afrique et d'Europe Africalink, basée à Marseille, compte déjà 153 adhérents, tous cooptés, et devient partenaire officiel du Sommet Afrique France de Bordeaux. Le réseau devrait s'implanter dans six nouveaux pays africains en 2020. La lecture de cet article est réservée aux abonnés Nous vous proposons :



Le réseau des entrepreneurs Africalink vise les quatorze implantations en Afrique en 2020 Rédigé le Vendredi 21 Février 2020