Le rapprochement entre public et privé au cœur de l'innovation dans les pays méditerranéens

"La crise sanitaire a démontré l’importance des capacités et des réseaux d’innovation tout autour de la Méditerranée, pour produire des solutions face à la crise sanitaire", souligne Emmanuel Noutary. Le délégué général d'Anima Investment Network se félicite "des collaborations exemplaires entre secteur public et secteur privé dans certains pays."

Directrice de l'unité Innovation des entreprises de l'ACCIO, l'agence de développement économique de la Generalitat de Catalogne, Àurea Rodriguez l'a démontré. "Avec peu de moyens, nous avons organisé un réseau d'entreprises acceptant de collaborer entre elles afin de résoudre les problèmes les plus urgents du moment. La logistique, le manque d'équipements de protection, les hôpitaux de campagne, les respirateurs... C'était un exemple incroyable de la force collective que nous devrions pouvoir reproduire lorsque la pandémie sera terminée."



Cette capacité de résilience et d’innovation va devenir encore plus centrale dans les stratégies d’attractivité des pays Méditerranéens, notamment pour bénéficier de la relocalisation des chaînes de valeur. Ainsi en Tunisie, le start-up Act voté en 2018 visant à développer l’écosystème de l’innovation et des startups a résulté d’une consultation entre le public et les acteurs privés. "En 2020, en pleine pandémie, l’adoption de la loi sur le financement alternatif ou crowdfunding, a complété cette loi en permettant la mise à disposition de plates-formes de financement pour ces projets innovants", précise Zied Lahbib. "Ces initiatives montrent l’importance d’une approche concertée entre les secteurs, public et privé, dans la mise en place d’instruments efficients de développement de l’innovation", poursuit le directeur marketing de la FIPA, l'agence tunisienne de promotion de l'investissement extérieur.