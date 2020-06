Le projet « Mimesis » dessine des masques sur-mesure

Conçus en impression 3D grâce à la collaboration entre Inovsys et les sociétés 3D Medlab et AnastoScope, des masques pour praticiens médicaux, adaptés aux morphologies de visages, sont en cours de finalisation sur le Technocentre, sous l'égide de la TEAM Henri Fabre.







La suite sur... Le confinement n’empêche pas d’explorer toujours des pistes d’innovation. Le projet « Mimesis » en apporte la preuve sur le Technocentre de TEAM Henri-Fabre. Puisque la France manquait de masques pour se protéger du COVID-19, la plateforme technologique s’est penchée sur l’intérêt d’en fabriquer grâce aux potentialités de la fabrication additive. Mais sur la base d’un postulat plus poussé que la réalisation d’un produit standard, la flexibilité de la technologie étant utilisée pour personnaliser au maximum le masque afin de le conformer à la morphologie du visage de son porteur.





